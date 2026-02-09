Guardas municipais são mortos em onda de violência no Marajó

De Macapá (AP)

Uma sequência de crimes violentos marcou o fim de semana no município de Portel, no arquipélago do Marajó, e mobilizou forças de segurança estaduais e municipais. O episódio mais grave ocorreu na noite de sábado (7), quando uma ação criminosa terminou com a morte de dois guardas municipais e deixou outros dois feridos.

Os agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento quando foram surpreendidos por um ataque armado no cruzamento das ruas 31 de Março e 1º de Maio. Testemunhas relataram que um carro preto, sem identificação de placas, se aproximou das motocicletas usadas pelos guardas e, em seguida, os ocupantes do veículo efetuaram diversos disparos.

Quatro agentes foram baleados durante a ação. Alessandro Oliveira Freitas morreu ainda no local. Os demais foram socorridos e encaminhados ao hospital municipal. Entre eles, Iago Fernando Medeiros Pereira não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade. Os outros dois guardas, identificados como Serrão e Cunha, foram transferidos para o Hospital Regional de Breves, onde permanecem sob cuidados médicos.

A resposta das forças de segurança incluiu buscas na cidade e em áreas próximas. Horas após o ataque, o veículo suspeito de ter sido utilizado pelos criminosos foi localizado completamente incendiado no bairro Portelinha, uma das regiões periféricas do município.

Em nota oficial, a Prefeitura de Portel lamentou as mortes dos agentes e destacou que os guardas foram alvos de um ataque enquanto desempenhavam atividades voltadas à segurança da população.

Outras mortes na mesma madrugada

A violência se estendeu ao longo da madrugada, com o registro de mais dois homicídios em pontos distintos da cidade. Por volta das 4h10, um homem foi encontrado morto dentro de uma residência na Travessa Tamandaré, no bairro Cidade Nova. A vítima foi identificada como Edenilson Gonçalves Fialho Júnior, de 35 anos. O imóvel apresentava indícios de incêndio.

Pouco tempo depois, a Polícia Civil foi acionada para atender outra ocorrência no Conjunto do bairro Portelinha. Um homem identificado apenas como Dalcides foi baleado dentro de casa, chegou a ser socorrido, mas morreu após dar entrada no hospital municipal.

Até a última atualização, não havia confirmação sobre a relação entre os crimes nem sobre a identidade dos autores. As investigações seguem em andamento e estão sob responsabilidade da Polícia Civil.