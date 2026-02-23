Guerra entre facções deixa 3º morto

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A guerra entre facções pode ter feito uma terceira vítima neste fim de semana, desta vez no bairro Fonte Nova, no município de Santana, a 17 km de Macapá. No último sábado (21), um homem de 45 anos foi morto a tiros e, segundo a polícia, teria envolvimento com organizações criminosas.

A vítima foi identificada como Magno Soares do Nascimento, conhecido pelos apelidos “Galo” e “Ratão”. Testemunhas relataram à polícia ter ouvido diversos disparos. Segundo os relatos, homens ainda não identificados chegaram em um carro, desceram e efetuaram vários tiros contra Magno, que morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito.

Populares informaram que, logo após o crime, os dois atiradores ainda efetuaram tiros para o alto, na tentativa de intimidar os moradores. Em seguida, fugiram do local. De acordo com o boletim de ocorrência, Magno já havia cumprido pena por homicídio e estava em liberdade, em regime domiciliar.

A principal linha de investigação aponta que o assassinato pode estar relacionado a uma possível disputa de área entre grupos criminosos, mas a motivação ainda será esclarecida.

Em Macapá, o fim de semana também foi marcado por duas execuções ligadas à disputa entre facções.

Até o momento, não há pistas sobre os autores da morte de Ratão. O corpo da vítima foi removido para os procedimentos periciais, e o caso segue sob investigação.