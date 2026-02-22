Guerra entre FTA e CV deixa mais um morto

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A guerra declarada entre as facções criminosas Comando Vermelho (do Rio de Janeiro) e Família Terror do Amapá fez mais uma vítima na zona norte de Macapá. Na noite deste sábado (21), Iago Azevedo Vaz, de 28 anos, foi executado a tiros em frente à tapeçaria onde trabalhava, na Rua Brigadeiro Hélio Costa, no bairro Infraero I.

Câmeras de segurança registraram o momento do ataque. As imagens mostram a vítima conversando de costas para a rua quando dois homens chegam em uma motocicleta. O garupa desce, se aproxima por trás e efetua pelo menos cinco disparos, a maioria na região da cabeça. Iago morreu no local, e a dupla fugiu sem ser reconhecida. Segundo o delegado Paulo Moraes, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a execução durou cerca de 10 segundos.

“Fomos acionados por volta das 20h com a informação de um homicídio no bairro Infraero I. Dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e um deles efetuou vários disparos na cabeça da vítima”, detalhou o delegado no local do crime.

Atentado anterior

Iago já havia sofrido uma tentativa de homicídio há dois anos, e familiares relataram ainda que, na manhã deste sábado, homens teriam passado em frente à casa dele, possivelmente fazendo um levantamento.

A polícia apura se o crime tem relação com a morte de Robson Alves do Nascimento, o “RB”, executado na noite de sexta-feira (20) em frente à arena de futebol do bairro Novo Horizonte, também na zona norte da capital. Em uma postagem que circula nas redes sociais, a morte de “RB” é atribuída a uma das facções.

“Por ora, não é possível afirmar ligação entre os casos. A motivação será esclarecida ao longo das investigações”, afirmou o delegado. Iago tinha uma passagem por roubo.