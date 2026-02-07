Homem com tornozeleira é preso por estupro de vulnerável contra criança autista

suspeito insistiu na abordagem e chegou a oferecer dinheiro à vítima antes de tentar levá-la

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma intervenção rápida da Polícia Civil do Amapá interrompeu um crime no centro do município de Santana no final da tarde desta sexta-feira (6). Um homem de 48 anos foi preso em flagrante após abusar de uma criança de 11 anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e tentar levá-la do local utilizando dinheiro como isca.

O caso ocorreu por volta das 16h, na Rua José Bruno de Oliveira Gomes. Segundo relatos, a vítima demonstrava agitação em frente a uma loja de descartáveis quando o agressor se aproximou sob o pretexto de “acalmar” a menina. No entanto, o que parecia ser uma ajuda revelou-se um abuso: o homem passou a tocar as partes íntimas da criança.

Ao ser confrontado por uma testemunha que acompanhava a vítima, o suspeito não recuou imediatamente. Em uma tentativa de aliciamento, ele exibiu um maço de notas e ofereceu à criança, perguntando: “Tu quer?”.

Após a menina aceitar o dinheiro, o homem a abraçou e tentou fugir apressadamente com ela. A situação só não evoluiu para um desfecho ainda pior porque a testemunha reagiu, correu em direção a ambos e conseguiu resgatar a criança, momento em que o agressor fugiu.

Ação policial e prisão

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAMS) de Santana agiu prontamente. Com informações de que o suspeito teria seguido em direção ao hospital da cidade, um policial de plantão localizou o indivíduo nas proximidades da unidade de saúde.

Durante a abordagem, o homem apresentou comportamento exaltado, tornando necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos agentes e de quem passava pelo local. Após a voz de prisão, o suspeito recebeu apoio policial para a condução até o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP).

Foi constatado que o detento já faz uso de tornozeleira eletrônica e possui passagens pela polícia por crimes como roubo. Atualmente, ele estava em liberdade para realizar um tratamento de saúde.

O caso está sob a responsabilidade do Delegado Plantonista Rômulo Viegas, que lavrou o Auto de Prisão em Flagrante. Agora, o investigado aguarda a audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção de sua prisão.