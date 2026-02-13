Homem de 50 anos é preso por aliciar e estuprar neta da companheira

Caso veio à tona após escola notar valores em dinheiro incompatíveis com a realidade da criança

De Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta quarta-feira (11), em Santana, um homem de 50 anos investigado por abusos contra a neta de sua companheira e pelo uso de pequenas quantias em dinheiro para aliciar a criança. A ação foi realizada pela Delegacia de Infância e Juventude do município.

De acordo com a investigação, a vítima, de 8 anos, recebia valores como forma de manter silêncio sobre as violências. O suspeito convivia próximo à família e se aproveitava da relação de confiança para se aproximar da criança.

O caso começou a ser apurado após a coordenação pedagógica da escola perceber que a menina estava com dinheiro incompatível com sua realidade. Questionada, ela relatou a origem dos valores, o que levou familiares a buscarem ajuda e formalizarem a denúncia.

Segundo a Polícia Civil, o investigado possui antecedentes por crimes graves. Ele foi preso no bairro Centro, em Santana, e encaminhado à audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça enquanto o caso segue em investigação.