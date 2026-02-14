Homem é executado a tiros na frente da namorada

Testemunha relatou que a vítima ainda tentou fugir após os primeiros disparos, mas foi perseguida por dupla

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem foi morto com seis tiros em um ataque ocorrido na madrugada deste sábado (14), por volta de 1h20, no bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

O alvo, Anderson Clay Rodrigues Gibson, foi encontrado inconsciente na Avenida Hermes Monteiro da Silva, com cinco perfurações no tórax e uma no braço esquerdo, conforme laudo preliminar da perícia.

No local, a namorada de “Lango”, como a vítima era conhecida, contou aos militares do 2º Batalhão que o casal estava em frente à residência quando dois indivíduos se aproximaram a pé e passaram a efetuar disparos.

A vítima ainda chegou a correr por alguns metros, mas foi perseguida e atingida. Já caída, sem oferecer resistência, a dupla continuou atirando à queima-roupa e, em seguida, fugiu correndo em direção a uma área de pontes próxima ao local.

A testemunha informou que não conhece os autores do crime nem a motivação da execução.

A equipe do Corpo de Bombeiros, comandada pelo cabo Virgínio, ainda prestou os primeiros socorros, mas não obteve êxito, o óbito foi confirmado pelo médico Wellington, do Samu.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).