Homem é morto a tiros após partida de futebol no Novo Horizonte

Por OLHO DE BOTO, de Macapá

Um homem de 37 anos foi morto em um ataque a tiros na noite desta sexta-feira (20), no bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. Momentos antes de ser surpreendido pelos bandidos, Robson Alves do Nascimento jogava bola com amigos na arena da Praça Eterna Aliança. Quando se preparava para deixar o local, foi assassinado na frente de diversas pessoas, na Avenida Francisco Alves Corrêa.

Segundo testemunhas, os criminosos já aguardavam pela vítima. Assim que Robson se aproximou de seu veículo, que estava estacionado nas proximidades da arena, foi atingido por vários disparos de pistola calibre 9mm, a maioria na cabeça. Conhecido como “RB”, ele caiu sem vida ao lado do automóvel. Os assassinos fugiram rapidamente, possivelmente em um carro vermelho, deixando para trás pânico e medo.

O delegado Paulo Moraes, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que a polícia foi acionada por volta das 22h30.

“Pelo modus operandi, tudo indica que aguardaram a vítima. Assim que foi entrar no veículo, se aproximaram e efetuaram vários disparos, sem qualquer chance de defesa”, declarou.

RB tinha passagens por tráfico de drogas e receptação, e a principal linha de investigação aponta possível ligação com o crime organizado. A perícia foi realizada e o carro da vítima vistoriado, mas nada de ilícito foi encontrado.

A DHPP iniciou as investigações ainda no local e agora faz buscas por imagens de câmeras de segurança. A polícia pede que informações anônimas que ajudem a identificar os autores do crime sejam repassadas pelo disk denúncia (96) 99170-4302. Até o momento, ninguém foi preso.