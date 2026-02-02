Homem é preso acusado de estuprar crianças no Amapá e na Guiana

Acusado, de 46 anos, se entregou após ser encurralado pela Polícia Civil

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

A Polícia Civil do Amapá cumpriu, nesta segunda-feira (2), o mandado de prisão contra um homem, de 46 anos, por estupro de vulnerável. Acompanhado de um advogado, ele se entregou em Macapá após ser encurralado pela equipe de inteligência do delegado Felipe Rodrigues.

Wilson dos Santos Ardasse estava sendo procurado após a denúncia de estupro contra uma menina de 4 anos, em Ferreira Gomes, a cerca de 137 km de Macapá. O crime teria ocorrido em janeiro deste ano. A vítima relatou o caso a mãe, que registrou boletim de ocorrência na delegacia.

Com a repercussão do caso, uma outra mãe procurou a polícia para informar que sua filha também foi vítima da mesma prática criminosa quando Ardasse morava em Kourou, na Guiana Francesa, em 2024. A criança tinha 2 anos na época. Por se tratar de um território estrangeiro, este segundo caso foi repassado para a Polícia Federal.

O delegado Felipe Rodrigues, responsável pela investigação, relata que entrou em contato com o acusado pelo telefone, que aceitou se entregar em Macapá. Durante apresentação na delegacia, Ardasse permaneceu em silêncio. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.

“Ele sabia que estava sendo monitorado, falamos com o advogado dele e ele optou em se entregar espontaneamente na Delegacia da Mulher, em Macapá. O segundo caso só veio a tona após a repercussão do crime em Ferreira Gomes”, explicou o delegado ao Portal SelesNafes.Com.

Ardasse foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.