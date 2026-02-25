Homem é preso após dar paulada em mulher por recusa de sexo

Vítima foi encontrada no Centro de Macapá com ferimento na cabeça e relatou que agressões começaram após negar investida do companheiro

De Macapá (AP)

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, em Macapá, após agredir a companheira com um pedaço de madeira depois que ela recusou manter relação sexual. O caso foi registrado a segunda-feira (23) como estupro e tentativa de feminicídio pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), dentro da Operação Mulheres 2026, da Polícia Civil do Amapá.

A vítima, de 45 anos, foi encontrada em via pública, na região central da capital, ao lado de uma grande quantidade de sangue e reclamando de fortes dores na cabeça. Testemunhas relataram que ela havia sido atingida com golpes de madeira durante a agressão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar socorro. Após o atendimento pré-hospitalar, a mulher foi encaminhada ao hospital para receber cuidados médicos.

Segundo relato da vítima, as agressões começaram depois que o companheiro tentou tocá-la contra sua vontade. Diante da recusa e da reação dela, o homem passou a agredi-la. Ele foi localizado nas proximidades do local do crime, preso em flagrante e encaminhado à audiência de custódia.