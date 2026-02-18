CAMPEÃ

Império da Zona Norte conquista o Grupo de Acesso e garante vaga na elite do Carnaval 2026

18, fevereiro, 2026
Foto: Rodrigo Índio/SelesNafes.com
A escola saiu à frente na contagem final, após atraso na leitura das notas e vantagem mínima sobre a Emissários da Cegonha
Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A Mocidade Independente Império da Zona Norte conquistou o título do Grupo de Acesso do Carnaval amapaense 2026 e garantiu seu retorno à elite do samba no próximo ano. Com o enredo “Amazonas, o que diz a tua foz – Da preservação ao progresso”, a escola apresentou uma narrativa poética que celebrou a força das águas e a identidade nortista, unindo a ancestralidade dos povos tradicionais ao debate sobre o desenvolvimento sustentável.

A vitória foi consolidada com a pontuação 180.8 pontos, superando por pouco a Emissários da Cegonha, que ficou com o vice-campeonato ao somar 180.1 pontos. O triunfo da Zona Norte foi sustentado por um conjunto visual impactante, onde o azul, o dourado e o verde deram o tom de alegorias detalhadas e fantasias que traduziram com fidelidade a biodiversidade amazônica. Além da plástica, a harmonia da comunidade foi um dos pontos altos da noite, mantendo o canto forte e a energia constante durante toda a exibição na avenida.

A diferença mínima na pontuação manteve o suspense até a última nota, com disputa direta diante da Emissários da Cegonha. Foto: Rodrigo Índio/SelesNafes.com

A leitura dos quesitos começou horas depois do previsto, aumentando a ansiedade das comunidades presentes. Foto: Rodrigo Índio/SelesNafes.com

A apuração, no entanto, foi marcada por tensão e começou com quatro horas de atraso, testando os nervos dos torcedores. O rigor dos jurados e o cumprimento do regulamento também foram determinantes para a classificação final: enquanto a Emissários da Cegonha passou sem punições, a campeã Zona Norte sofreu uma penalização de 0,2 décimos, que não foi suficiente para tirar sua liderança. Já a Embaixada de Samba perdeu 1,3 ponto em penalidades, e a escola Solidariedade acabou sendo desclassificada da competição.

O enredo sobre a Amazônia ganhou destaque com alegorias aquáticas, cores vibrantes e forte participação da comunidade na avenida. Foto: GEA/Maksuel Martins

Fantasias detalhadas e canto consistente reforçaram o impacto visual e a conexão do público com a apresentação. Foto: GEA/Maksuel Martins

Com o resultado, a Império da Zona Norte encerra o ciclo no acesso com chave de ouro e já inicia o planejamento para disputar o Grupo Especial em 2027. A festa na zona norte de Macapá não tem hora para acabar, celebrando um desfile que, além de técnico, foi um manifesto de amor às raízes da região.

