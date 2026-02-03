Império do Povo celebra 33 anos exaltando raízes populares e força cultural em Santana

Por JONHWENE SILVA, de Santana

No município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, uma escola de samba de cores verde e branca segue fazendo história há 33 anos. Fundada em 3 de fevereiro de 1993, a Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo comemora mais de três décadas de atuação marcadas por identidade popular, engajamento comunitário e paixão pelo carnaval.

A agremiação surgiu a partir do tradicional Bloco do Povo, manifestação cultural que reunia moradores em torno da música e da celebração. A iniciativa ganhou forma institucional e, sob a presidência de Roziel Santiago Braga, começou desfilando pelas ruas de Santana até alcançar um novo patamar ao estrear no Sambódromo de Macapá, em 1999.

“Ao longo dos anos, temos vivenciado momentos de choro, emoção e muita alegria. A nossa história é inegável na relação com o povo. Nossa cultura pulsa em cada samba-enredo. São trinta e três anos de amor de um povo que respira Império do Povo, e o crescimento da nossa organização é inegável. Estamos focados nesta temporada e tenho certeza de que faremos um grande desfile em 2026”, afirmou Wesley Braga, presidente da agremiação.

Com o passar do tempo, a escola ampliou sua estrutura e conquistou espaço entre as principais forças do carnaval amapaense. O desempenho na avenida resultou em títulos importantes: campeã do grupo de acesso em 2004 e 2023, além das conquistas no Grupo Especial em 2008 e 2024, quando dividiu o campeonato. Vice-campeonatos e apresentações marcantes também ajudaram a consolidar sua imagem como uma escola competitiva e respeitada.

Amor pela comunidade

A ligação com a comunidade é um dos pilares da trajetória da Império do Povo. A brincante Rubiane Pereira conta que acompanha a escola desde a infância.

“Eu sou Império do Povo desde criança e cresci vendo os ensaios porque fica bem perto de casa. Não tem como não ser, pois aqui a história se fez e vi o crescimento da escola. Ao longo dos anos, me orgulho sempre quando a Império vai para a avenida. É a representação do nosso povo de Santana e da nossa história”, afirmou Rubiane Pereira, brincante.

O reconhecimento institucional veio em 2005, quando a agremiação foi declarada de Utilidade Pública Estadual. Desde então, a atuação vai além da competição carnavalesca, envolvendo ações culturais e sociais que fortalecem o vínculo com os moradores.

Nos últimos anos, os enredos apresentados têm dialogado com temas sociais e culturais relevantes para o Amapá, como a conscientização sobre o autismo, a defesa do Igarapé do Lago e a valorização da ancestralidade indígena por meio do grafismo Kusiwa. As escolhas reforçam o compromisso da escola com questões que ultrapassam a festa e alcançam a reflexão coletiva.

Ao completar 33 anos, a Império do Povo celebra não apenas conquistas na avenida, mas a permanência de um projeto cultural construído de forma coletiva. A data simboliza a continuidade de uma história sustentada por união, resistência e pertencimento.

Para marcar o aniversário, a escola organiza no dia 11 de fevereiro um ensaio de rua festivo, que também servirá como preparação final para o desfile das escolas de samba de 2026.