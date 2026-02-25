Imunizante contra bronquiolite chega ao Amapá para proteger bebês de risco

Primeiras doses começam a ser enviadas aos municípios para reduzir internações por vírus respiratório

De Macapá (AP)

As primeiras doses do imunizante contra bronquiolite começaram a chegar ao Amapá e passam a ser disponibilizadas aos municípios a partir de sexta-feira (27), com atendimento inicial no município de Santana. A medida reforça a proteção de bebês e crianças em situação de maior vulnerabilidade justamente no período de maior circulação de vírus respiratórios.

O medicamento, o nirsevimabe, é um anticorpo monoclonal aplicado em dose única e indicado para prevenir complicações causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal responsável por casos graves de bronquiolite em crianças pequenas. A proteção é imediata e pode durar até seis meses.

De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), o público-alvo inclui recém-nascidos, prematuros e crianças de até 2 anos com comorbidades, como doenças pulmonares crônicas e cardiopatias congênitas. A distribuição seguirá critérios técnicos e a demanda apresentada por cada município.

A superintendente da SVS, Claudia Pimentel, destacou a importância da medida para evitar agravamentos e hospitalizações. “Estamos fortalecendo nossas ações de prevenção, garantindo mais segurança aos recém-nascidos, prematuros e crianças com comorbidades. É um investimento direto na redução de internações e na preservação de vidas”, afirmou.

Neste primeiro momento, o estado recebeu cerca de 500 doses do Ministério da Saúde. A orientação é que as famílias procurem as unidades de referência para verificar se a criança se enquadra nos critérios estabelecidos e garantir a aplicação dentro do período recomendado.