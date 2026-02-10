Incêndio se espalha com rapidez, ameaça casas vizinhas e assusta moradores no Paraíso

Causas estão sendo investigadas. Sinistro foi registrado na noite desta segunda-feira (9), no município que fica a 17 km de Macapá

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um incêndio atingiu uma residência localizada na rua Osvaldo Cruz, esquina com a avenida Rio Branco, no bairro Paraíso, na tarde desta segunda-feira (9), município de Santana, a 17 km de Macapá. Apesar do susto, não houve registro de vítimas. As causas do sinistro ainda serão apuradas.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, as chamas se espalharam rapidamente, o que gerou preocupação entre moradores do local devido ao risco do fogo atingir imóveis vizinhos. O incêndio chegou a alcançar a caixa d’água da residência vizinha, aumentando a tensão no local. Populares conseguiram evitar que o fogo se alastrasse.

Após a sua chegada, o Corpo de Bombeiros trabalhou por cerca de uma hora até conseguir controlar e debelar completamente as chamas. Após o combate ao incêndio, a área foi isolada para avaliação dos danos e para garantir a segurança dos moradores. As causas do incêndio ainda não foram informadas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.