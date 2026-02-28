Incursão em mata termina com morte de líder de facção

Militares avançaram mais de um quilômetro em área de mata fechada e registraram três confrontos durante a operação

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Matheus de Moraes Serrão, de 25 anos, morreu após uma troca de tiros com equipes da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), na tarde desta sexta-feira (27), no bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

O confronto ocorreu durante uma operação de combate ao crime organizado em uma área de mata com acesso pela Rua Samuel Trajano de Souza.

De acordo com o tenente Carlos Cruz, as equipes realizavam incursão na região quando entre sete e dez suspeitos fugiram para uma área de mata fechada e de charco, considerada de difícil acesso.

Os policiais avançaram cerca de 1,5 quilômetro no interior da vegetação, onde houve a primeira troca de tiros.

Ainda segundo o oficial, os suspeitos continuaram fugindo e outros dois confrontos foram registrados em pontos diferentes da mata. No momento da ação, ninguém foi preso e não houve apreensões. Com o avanço do horário e a redução da luminosidade, as equipes decidiram recuar.

Após deixarem a área, os militares receberam a informação de que um homem havia dado entrada na UPA do Zerão, na zona sul da capital, com ferimento de arma de fogo no pescoço. No local, foi confirmada a identidade de Matheus.

Conforme a Polícia Militar, ele era apontado como liderança criminosa na região da ponte da Rua Samuel Trajano de Souza e teria ligação com organização criminosa. Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e roubo.

Durante o atendimento médico, uma porção de entorpecentes foi encontrada no bolso do suspeito. O óbito foi confirmado na unidade de saúde, e o caso será apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis.

Segundo o tenente, devido à disputa entre facções criminosas, a Rotam tem intensificado as ações de enfrentamento ao crime organizado na capital. Nenhum policial ficou ferido na ocorrência.