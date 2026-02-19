Independente perde para o Ivinhema (MS) e dá adeus à Copa do Brasil

Partida ocorreu nesta quarta-feira (18), no Mato Grosso do Sul

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

O Independente Esporte Clube, perdeu pelo placar de 1 a 0 na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Saraivão, em Ivinhema, Mato Grosso do Sul, e deu adeus à próxima fase da Copa do Brasil. A equipe do Ivinhema, fez valer o mando de campo e decidiu a partida no segundo tempo, com um golaço de Diogo Fogliato.

No primeiro tempo, foram poucas emoções no Saraivão. Com dificuldades na criação, os dois times poucas vezes ameaçaram. A melhor oportunidade do clube amapaense veio em bola parada, enquanto o Ivinhema apostava em chutes de fora da área, mas sem efetividade. Como resultado, nada de gols na primeira etapa.

Na volta do intervalo, os técnicos promoveram mudanças, e quem levou a melhor foi Douglas Ricardo, treinador do Ivinhema. O time cresceu de produção, passou a controlar as ações ofensivas e encontrou espaços. Já o Independente até conseguia criar, mas errava na finalização levando pouco perigo para o gol do adversário.

O gol da classificação saiu aos 38 minutos quando Diogo Fogliato arriscou de fora da área e acertou um belo chute, sem chances para o goleiro adversário. Com o Independente sem esboçar reação, o Ivinhema conseguiu manter o resultado garantindo a classificação. Para o técnico do Carcará, Rodrigo Reis, faltou de ritmo para o time.

“Esse é apenas o segundo jogo do meu time. Talvez a falta de ritmo e a longa viagem até Ivinhema tenha influenciado, mas destaco o mérito do adversário que soube usar o fator casa”, finalizou.

Agora, o Carcará da Vila Maia retorna para o Amapá e no sábado (21), já tem compromisso válido pelo Amapazão quando enfrenta o Oratório, às 16h, horário local.