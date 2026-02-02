Integrado abre vagas pelo Fies para Medicina em Macapá e Campo Mourão

De Macapá (AP)

A Faculdade Integrado de Macapá (AP) e o Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR) anunciam a oferta de vagas para o curso de Medicina por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2026.

A iniciativa amplia as oportunidades de ingresso no ensino superior para estudantes que desejam seguir carreira médica e necessitam de apoio financeiro com financiamento a juros baixos. Os interessados têm até o dia 6 de fevereiro para realizar a inscrição por meio do site https://acessounico.mec.gov.br/fies.

Em Macapá (AP), a instituição disponibiliza 6 vagas financiadas pelo programa. Em Campo Mourão (PR), estão disponíveis 36 vagas. O financiamento pelo Fies permite que o estudante arque com os custos da faculdade parceladamente ao longo do tempo, facilitando o acesso à formação plena em uma das áreas de maior impacto social e profissional no país.

Sobre o Fies

O Fies é um programa do governo federal que concede condições especiais de crédito para estudantes em cursos superiores não gratuitos, com taxas de juros reduzidas ou zero, conforme regras definidas pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições e o acompanhamento do processo são feitos exclusivamente pelo portal oficial do programa, acessível em https://acessounico.mec.gov.br/fies.

“O Fies amplia o acesso ao curso de Medicina e permite que mais estudantes ingressem na graduação sem barreiras financeiras imediatas. É uma ferramenta importante para formar médicos preparados para atuar nas diferentes demandas da saúde pública e privada”, destaca Heber Almicar Martins, diretor da Escola de Medicina do Centro Universitário Integrado.

Serviço

O quê: Vagas de Medicina pelo Fies no Integrado

Quem pode participar: Estudantes que atendam aos requisitos do programa Fies definidos pelo Ministério da Educação

Como se inscrever: Pelo portal oficial do Fies – https://acessounico.mec.gov.br/fies

Quando: Para ingresso no primeiro semestre de 2026; acompanhar cronograma no portal do Fies

Mais informações: https://www.grupointegrado.br/editais