Integrado oferta curso de Biomedicina em Macapá

Acadêmicos terão acesso a laboratórios de alta complexidade e formação voltada às demandas diagnósticas

De Macapá (AP)

O Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão (PR), anunciou uma nova oferta para o curso de Biomedicina na modalidade semipresencial em seu polo de Macapá (AP). As aulas começam dia 23 de fevereiro e os interessados podem ingressar no curso por meio dos processos seletivos de portador de diploma, vestibular online ou com a nota do Enem, através do site da instituição (acesse clicando aqui). A iniciativa busca ampliar o acesso ao ensino superior na área da saúde, utilizando como diferencial o compartilhamento da infraestrutura tecnológica e laboratorial utilizada pelo curso de Medicina da Faculdade Integrado, de Macapá.

Segundo o coordenador comercial da Faculdade Integrado, Márcio Gonçalves, a decisão de ajustar a oferta foi baseada na importância de fixar profissionais qualificados na região.

“Entendemos que o Amapá possui uma demanda crescente por especialistas na saúde e ao oferecer essa oportunidade, estamos investindo no desenvolvimento regional. Nosso objetivo é garantir a formação de biomédicos em uma estrutura de excelência, para eles atuarem aqui mesmo, fortalecendo a rede de saúde local”, explica Gonçalves.

A graduação em Biomedicina capacita profissionais para atuar em setores como análises clínicas, diagnóstico laboratorial, saúde pública e pesquisa científica. No cenário atual, a carreira apresenta alta demanda por especialistas capazes de operar tecnologias avançadas de diagnóstico.

Por compartilharem a mesma estrutura física do curso de Medicina, os alunos de Biomedicina realizam suas atividades presenciais nos laboratórios de alta tecnologia. A utilização de equipamentos de última geração aproxima o aluno da realidade do mercado e das rotinas clínicas desde o início da graduação.

Para a coordenadora dos cursos de saúde do Centro Universitário Integrado, Ana Carla Broetto Biazon, essa estrutura é fundamental para o perfil do profissional que o mercado exige.

“Nosso foco é garantir que o biomédico formado em Macapá tenha a vivência prática essencial para atuar com segurança em análises clínicas, pesquisa e saúde pública”, destaca a coordenadora.

Serviço

O que: Inscrições abertas para o curso de Biomedicina (modalidade semipresencial) do Centro Universitário Integrado – Polo Macapá.

Quando: Início das aulas em 23 de fevereiro de 2026.

Inscrições abertas até o preenchimento das vagas.

Onde: Polo do Centro Universitário Integrado em Macapá (AP), localizado na Avenida Feliciano Coelho, 125, no bairro Central (Trem).

Como se inscrever:

Vestibular online

Nota do Enem

Portador de diploma

Inscrições pelo site:

https://www.grupointegrado.br/formulario-de-inscricao/semipresencial

Mais informações:

https://www.grupointegrado.br/graduacao/semipresencial/biomedicina

Sobre o Centro Universitário Integrado

Localizado em Campo Mourão–PR, o Centro Universitário Integrado oferece, há mais de 25 anos, ensino superior de excelência reconhecido pelo MEC, com nota máxima no Conceito Institucional. Alinhado às demandas do mercado, a instituição busca promover uma formação voltada ao desenvolvimento de competências essenciais para os profissionais de hoje e do futuro.

Conta com infraestrutura moderna, laboratórios com tecnologia de ponta, metodologias de ensino inovadoras e um corpo docente com sólida experiência acadêmica e prática profissional.

Em 2022, implementou o Integrow — Ecossistema de Inovação Integrado, voltado à promoção da cultura empreendedora, da pesquisa aplicada e da inovação. Atualmente, o Integrado oferece mais de 60 cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e a distância incluindo áreas como Direito, Medicina e Odontologia, além de mais de 70 cursos de pós-graduação em diversas áreas do conhecimento.