Integrante de facção é preso com colete e munições usadas para crimes

Após ser localizado, o jovem revelou onde estavam guardados os materiais bélicos, escondidos em uma mochila em meio ao mato próximo à residência

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma ação conjunta entre o Grupo Tático Aéreo (GTA) e a Coordenadoria de Inteligência e Operações Policiais (Ciop/Sejusp) resultou na prisão de Witile Rafael Monteiro Sampaio, de 19 anos, na manhã desta quinta-feira (26). A prisão ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, em Santana, como desdobramento de uma operação iniciada no início da semana.

Com o suspeito, que é apontado como integrante da organização criminosa “UCA”, a polícia encontrou um colete à prova de balas e munições calibre 38 e 40. Segundo as investigações, o equipamento teria sido utilizado no assassinato de Magno Soares do Nascimento, conhecido como “Galo” ou “Ratão”, ocorrido no último dia 21, no bairro Fonte Nova.

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, do GTA, após ser localizado pela equipe, Witile indicou onde o material estava escondido. Os itens foram encontrados dentro de uma mochila preta, jogada em meio ao mato de uma construção abandonada ao lado da residência do suspeito.

“A prisão é fruto de um monitoramento contínuo após as apreensões realizadas na última segunda-feira (23). A numeração do colete indica que ele pertence a uma empresa segurança privada. Continuaremos nas ruas para combater a criminalidade”, explicou.

O material apreendido e o acusado foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.

A polícia acredita que a retirada do colete e das munições de circulação enfraquece a logística da organização criminosa na região e auxilia na elucidação completa do homicídio de Magno Soares. Witile Rafael foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.