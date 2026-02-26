SANTANA

Integrante de facção é preso com colete e munições usadas para crimes

26, fevereiro, 2026
Após ser localizado, o jovem revelou onde estavam guardados os materiais bélicos, escondidos em uma mochila em meio ao mato próximo à residência
Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma ação conjunta entre o Grupo Tático Aéreo (GTA) e a Coordenadoria de Inteligência e Operações Policiais (Ciop/Sejusp) resultou na prisão de Witile Rafael Monteiro Sampaio, de 19 anos, na manhã desta quinta-feira (26). A prisão ocorreu no bairro Monte das Oliveiras, em Santana, como desdobramento de uma operação iniciada no início da semana.

Com o suspeito, que é apontado como integrante da organização criminosa “UCA”, a polícia encontrou um colete à prova de balas e munições calibre 38 e 40. Segundo as investigações, o equipamento teria sido utilizado no assassinato de Magno Soares do Nascimento, conhecido como “Galo” ou “Ratão”, ocorrido no último dia 21, no bairro Fonte Nova.

Witile Rafael Monteiro Sampaio foi encaminhado ao Ciosp de Santana. Fotos: GTA

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, do GTA, após ser localizado pela equipe, Witile indicou onde o material estava escondido. Os itens foram encontrados dentro de uma mochila preta, jogada em meio ao mato de uma construção abandonada ao lado da residência do suspeito.

“A prisão é fruto de um monitoramento contínuo após as apreensões realizadas na última segunda-feira (23). A numeração do colete indica que ele pertence a uma empresa segurança privada. Continuaremos nas ruas para combater a criminalidade”, explicou.

A ação é desdobramento de diligências iniciadas no começo da semana para apurar um homicídio ocorrido no bairro Fonte Nova

O material apreendido e o acusado foram encaminhados ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana.

A polícia acredita que a retirada do colete e das munições de circulação enfraquece a logística da organização criminosa na região e auxilia na elucidação completa do homicídio de Magno Soares. Witile Rafael foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!