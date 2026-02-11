Irmãos são achados mortos em área portuária; vítimas tinham tiros na cabeça e nos membros

Corpos foram encontrados lado a lado na Baixada do Ambrósio, e polícia investiga possível emboscada ligada ao crime organizado

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

O clima de tensão e insegurança voltou a rondar a Área Portuária de Santana, município distante a 17 km de Macapá. Na noite desta terça-feira (10), dois irmãos, identificados como Yuri Kauã Chagas Duarte, de 21 anos, e Weslley Chagas Duarte, de 29 anos, foram executados a tiros na Baixada do Ambrósio, por volta das 21h30, em um perímetro conhecido pelo intenso movimento.

Quando a Polícia Militar chegou à passarela Beira-Mar, encontrou uma cena chocante: os corpos estavam caídos próximos um do outro, marcados por diversos disparos de pistola calibre 380. Segundo a perícia, havia perfurações na cabeça, braços e nas pernas, indícios claros de execução.

Mesmo sendo uma área movimentada devido a chegada e saída de embarcações, ninguém quis falar sobre o duplo homicídio. Tomados pelo medo, moradores fecharam portas e janelas, dificultando os primeiros levantamentos das forças de segurança.

Os agentes suspeitam de que os irmãos, residentes em Macapá e sem ficha criminal, tenham sido atraídos até o local e caído em uma emboscada. Até o momento, os autores do ataque não foram identificados.

A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Santana assumiu as investigações.