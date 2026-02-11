Jocildo deixa presidência da Amprev após desgaste com caso Banco Master

Pedido de exoneração ocorre em meio a investigação nacional sobre investimento de R$ 400 milhões do fundo previdenciário em instituição liquidada pelo Banco Central

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Jocildo Lemos não é mais o presidente do Instituto de Previdência do Amapá (Amprev). Desgastado internamente no governo pelos desdobramentos da investigação envolvendo o Banco Master, ele apresentou pedido de exoneração ao governador Clécio Luís (União Brasil) e publicou uma nota oficial no site do instituto falando da saída e lembrando que o fundo de aposentadoria cresceu 41% nos últimos três anos.

Jocildo estava à frente da Amprev desde 2023. Em junho de 2024, o instituto aplicou R$ 400 milhões do fundo de aposentadoria em letras financeiras do Banco Master, que acabou sendo liquidado pelo Banco Central do Brasil em outubro do ano passado, após acusações de venda de créditos inexistentes em um acordo envolvendo o Banco de Brasília (BRB).

A Amprev administra um patrimônio próximo de R$ 10 bilhões, destinado a garantir a aposentadoria de servidores públicos estaduais e pensionistas. Para reaver os valores investidos, o instituto obteve na Justiça autorização para reter empréstimos consignados.

Nos últimos dias, reportagens de alcance nacional apontaram que o investimento no Banco Master teria desconsiderado instituições financeiras consideradas mais seguras, o que aumentou a pressão política e administrativa sobre Jocildo Lemos. Esse contexto e a operação da Polícia Federal na semana passada pesaram na decisão de deixar o cargo. Paralelamente, Jocildo também é presidente da Liga das Escolas de Samba do Amapá. Todas as agremiações emitiram notas públicas de solidariedade ao dirigente.

“Seguindo com absoluto compromisso com a instituição, com os segurados e com a verdade dos fatos, apresento meu pedido de exoneração do cargo de Diretor-Presidente da Amprev. Faço isso para que a Justiça atue com total independência e para que fique plenamente comprovado que todos os procedimentos adotados sob minha gestão observaram rigorosamente a legalidade, permitindo a identificação e a responsabilização dos verdadeiros culpados”, disse o presidente. “Reafirmo minha plena confiança na Justiça e na força dos fatos. Sob esta administração, o patrimônio da Amprev cresceu 41% entre 2023 e 2025, garantindo o pagamento de aposentados e pensionistas até 2059.”

Até o momento, o Governo do Estado não anunciou quem assumirá interinamente ou em definitivo a presidência da Amprev.