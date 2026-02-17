TRAGÉDIA

Jovem trans morre eletrocutada em circuito de carnaval de Santana

17, fevereiro, 2026
Vítima sofreu descarga elétrica ao tocar estrutura metálica durante festa em Santana, informa boletim de ocorrência
Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A madrugada desta terça-feira (17) transformou o que deveria ser o ápice do Carnaval de Santana em um cenário de profunda tristeza e luto. Renata Teixeira, uma jovem de 21 anos que irradiava alegria em suas redes sociais, teve sua vida precocemente interrompida após sofrer uma descarga elétrica fatal no circuito oficial da folia.

O incidente ocorreu por volta das 2h30, na Avenida Santana, no exato momento em que a jovem celebrava a festa com amigos. De acordo com os relatos registrados no Boletim de Ocorrência, a tragédia aconteceu na altura do terceiro camarote do percurso.

Investigação busca identificar a origem da energização da estrutura e eventuais responsabilidades técnicas.. Foto: Leonardo Melo

No momento, uma chuva persistente atingia a cidade, fator que, segundo especialistas, potencializa drasticamente a condução de corrente elétrica em estruturas metálicas. Ao encostar na armação de metal de um dos camarotes, Renata recebeu um choque e foi arremessada ao solo, já inconsciente.

Apesar do esforço imediato de amigos e do socorro prestado até o Hospital de Emergência de Santana, a confirmação do óbito veio logo na entrada da unidade de saúde.

A notícia gerou um impacto imediato nas redes sociais, onde Renata compartilhava com orgulho sua identidade como mulher trans e publicava, poucas horas antes, registros sorridentes daquela que seria sua última noite de festa. As imagens de celebração agora dão lugar a mensagens de indignação e pedidos por justiça.

Atualmente, o caso está sob investigação da polícia, que busca identificar a origem da energização da estrutura metálica. O foco das autoridades recai sobre possíveis falhas na manutenção, falta de isolamento elétrico e a responsabilidade técnica tanto da empresa montadora quanto da organização do evento.

Até o momento, a Prefeitura de Santana e os organizadores do circuito oficial não emitiram notas oficiais sobre o ocorrido ou sobre possíveis mudanças no cronograma de segurança para as próximas horas do evento.

