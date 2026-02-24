JudBR: plataforma de gestão para advogados é lançada em Santana

De Macapá (AP)

A JudBR, plataforma de gestão de escritórios de advocacia vem ganhando espaço no mercado regional e inicia sua expansão para o município de Santana, cidade a 17 km de Macapá. A solução tecnológica foi desenvolvida para modernizar e organizar a rotina dos advogados com foco em eficiência, flexibilidade e gestão inteligente.

A plataforma surgiu a partir da experiência prática do seu fundador, Gilberto Almeida, especialista em tecnologia e CEO da IAG Tecnologia. Durante uma mentoria em um escritório previdenciário, ele identificou que os sistemas disponíveis no mercado não atendiam às particularidades das diferentes áreas do Direito, obrigando os profissionais a se adaptarem ao software. A partir disso, nasceu a proposta do JudBR: um sistema flexível, pensado para se moldar à realidade de cada escritório, que foi lançado em novembro de 2025 em Macapá. Assista e entenda mais.

Operando em ambiente 100% em nuvem, o JudBR reúne em um único sistema o controle de compromissos, organização processual, gestão financeira, pipelines de atendimento e ferramentas inteligentes voltadas à produtividade. A plataforma atende desde advogados autônomos até escritórios estruturados, além de departamentos jurídicos e procuradorias, com foco na redução de retrabalho e no uso de dados para apoiar decisões estratégicas.

Com DNA amazônico, a tecnologia foi concebida e desenvolvida em Macapá, reforçando o potencial de inovação fora dos grandes centros do país. Após o lançamento oficial, realizado em setembro de 2025, a plataforma vem consolidando sua presença no mercado local e fortalecendo o ecossistema jurídico-tecnológico do estado.

O próximo passo será a apresentação do JudBR aos advogados e advogadas de Santana. O evento acontece no dia 25, às 18h, no Villa Coworking, onde Gilberto Almeida fará a apresentação oficial da plataforma, destacando a gestão como elemento-chave para o crescimento sustentável na advocacia.