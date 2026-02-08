Juiz defende que custo de nova eleição em Oiapoque seja cobrado ‘de quem deu causa’

Portal SelesNafes.Com conversou com o juiz Heraldo Costa, que está morando em Oiapoque para organizar e realizar o novo pleito

Por SELES NAFES

O juiz Heraldo Costa se mudou para Oiapoque, a 590 km de Macapá. Nomeado para comandar a nova eleição na cidade, ele conversou com o Portal SelesNafes.Com sobre os desafios do novo pleito e defendeu que os custos do processo eleitoral possam ser cobrados “de quem deu causa”, em referência a partidos e candidatos que cometem crimes eleitorais. A nova eleição foi marcada para o dia 12 abril após a cassação da chapa do prefeito reeleito Breno Almeida (PP), condenado por crimes eleitorais.

Em um cálculo inicial, o tribunal deverá gastar perto de R$ 1 milhão, sem contar as despesas com o treinamento de mais de 400 mesários. A expectativa, acrescentou o magistrado, é de que a eleição em Oiapoque seja bastante acirrada. Por esse motivo, cerca de 60 policiais — o equivalente a quase um batalhão da Polícia Militar — serão deslocados para o município fronteiriço.

O magistrado também falou explicou que os eleitores receberam novo prazo para se regularizarem e quem está filiado a um partido político até 12 de novembro do ano passado poderá concorrer como candidato.

Três meses depois da eleição suplementar, Heraldo Costa comandará uma nova eleição, desta vez a campanha que definirá em outubro os novos deputados estaduais, federais, senadores, governador e presidente.