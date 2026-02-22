Justiça determina internação de adolescente acusado de feminicídio

Por OLHO DE BOTO, de Macapá

A Justiça do Amapá determinou a internação provisória do adolescente de 16 anos acusado de participação na morte da namorada, encontrada sem vida na madrugada do dia 15 de fevereiro, no bairro Araxá, em Macapá.

Ele foi apreendido na última sexta-feira (20) por agentes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), pela prática de ato infracional análogo ao crime de feminicídio.

Com a confirmação da decisão judicial, foram adotadas as medidas legais cabíveis para o cumprimento da medida socioeducativa. O menor foi encaminhado à unidade competente, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A vítima, uma adolescente de 15 anos, foi atingida com um disparo no rosto dentro do quarto da residência onde estava com o namorado. Conforme as investigações iniciais, o jovem estaria manuseando um revólver calibre .38 e teria acionado o gatilho diversas vezes antes do tiro que atingiu a vítima. Após o ocorrido, ele deixou o local.

Em depoimento, a mãe da adolescente relatou que o relacionamento, que durava cerca de dois meses, havia se tornado conturbado nas semanas anteriores ao crime, com registros de discussões, agressões físicas e ameaças.