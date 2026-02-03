Mais de 50 artistas locais abrem hoje o aniversário de Macapá na Praça da Bandeira

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)
A capital amapaense completa 268 anos e a celebração, organizada pelo Governo do Estado do Amapá, começa em grande estilo nesta terça-feira (3). A Praça da Bandeira, no centro da cidade, transforma-se no palco de um festival que exalta a identidade regional, reunindo mais de 50 artistas locais no primeiro dia, além de preparar o terreno para o show nacional do cantor Pablo, na quarta-feira (4).
O evento foi planejado para ser um espaço de convivência familiar e fomento à economia criativa. De acordo com a secretária de Estado da Cultura, Clicia Di Miceli, a estrutura montada na Rua Iracema Carvão Nunes, em frente ao Colégio Amapaense, está pronta para receber o público com segurança e conforto.
“É uma celebração do artista de Macapá. Teremos os grandes nomes da música autoral que contam a nossa história com muito orgulho. O convite está feito: podem trazer a cadeira, o cooler e a família para essa festa organizada com muito carinho pelo Governo do Estado”, destacou a secretária.
Valorização da “Prata da Casa”
O primeiro dia de festa (3) é dedicado exclusivamente à produção amapaense. A partir das 18h, o público poderá conferir desde exposições literárias e artes visuais até rodas de capoeira e marabaixo. O ponto alto da noite será o encontro de ícones da música regional, como o grupo Senzalas, Patrícia Bastos, Zé Miguel e Negro de Nós.
A diversidade de ritmos também terá espaço garantido com uma extensa roda de samba, reunindo diversas vozes tradicionais do estado para encerrar a primeira noite de comemorações.
Show Nacional e “Gênero Toca Tudo”
Na quarta-feira, 4 de fevereiro, data oficial do aniversário de Macapá, a programação continua com os artistas do gênero “Toca Tudo”, que dominam os bailes da cidade. O encerramento ficará por conta do cantor Pablo, o “Rei do Arrocha”, em um show gratuito viabilizado pela articulação do governador Clécio Luís e do senador Davi Alcolumbre.
📋 Confira a programação desta terça-feira (3/2)
A estrutura conta com policiamento reforçado e planejamento de transporte para garantir a tranquilidade dos visitantes.
18h
* DJ Patcheco Roots
18h30
* Roda de capoeira
* Tenda de exposição de artes visuais
* Tenda literária (exposição e comercialização de livros, varal de poesia e sessão de autógrafos com a Setorial de Literatura do Amapá)
19h30 às 21h – Música autoral amapaense
Senzalas (Val Milhomem, Amadeu Cavalcante e Joãozinho Gomes), Patrícia Bastos, Osmar Jr., Brenda Melo, Zé Miguel, Deize Pinheiro, Adelson Preto (Afro Criau), Fineias Nelluty, João Amorim, Negro de Nós, Oneide Bastos, Jhimmy Feiches, Rambolde Campos, Mayara Braga, Beto Óscar e Helder Brandão, Nivito Guedes, Pretogonista, Branks, MC Deeh, Mário Mano (Pezão).
21h – Grupos de marabaixo
* Mojaap
* Raízes da Favela
* Herdeiros da Tradição
21h30 – Roda de samba
Os Moreiras, Jefferson Shory, Aureliano Neck, Helô Melem, Samba do Salgado, Allan Medeiros, Catatau, Lucas Pombo, Júlia Medeiros, Cleide Queiroz, Jorginho do Cavaco, Bruno Castro, Deco (Grupo Nosso Skema), Vittinho Oliveira, Júnior Madureira, Carlos Piru, Inajosa, Samba do Maurinho, Marcelinho do Cavaco.