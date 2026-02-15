Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Um dos destaques da Império da Zona Norte levantou a torcida nas arquibancadas da Avenida Ivaldo Veras, no Sambódromo de Macapá: a rainha de bateria de 24 anos desfilou majestosamente grávida.

Anna Karolyna começou a integrar a escola como Princesa de Bateria, mas no ano seguinte foi convidada a assumir o posto de Rainha.

A passista iniciou cedo no Carnaval, aos 5 anos, na Escola de Samba Cidade de Macapá. No entanto, a maior parte de sua trajetória ocorreu mais tarde na Universidade Boêmios do Laguinho, onde permaneceu até 2022, quando recebeu o convite para assumir a função de Princesa de Bateria da Império da Zona Norte.

“É o sonho de toda menina, toda passista, ser rainha de bateria, principalmente de uma escola que tem uma comunidade tão calorosa que acolhe a gente”, comentou ao Portal SelesNafes.Com.

Cruzar a avenida teve uma emoção a mais por conta da espera por Aurora, filha que deve nascer entre maio e junho deste ano. Anna Karolyna stá no quinto mês de gravidez.

“Esse ano está sendo bem emocionante e desafiador. É cansativo. A gente fica bem machucada, mas este ano escolhi um saltinho menor para passar tranquila na avenida, tanto para a escola quanto para mim”, revelou.

A Império da Zona Norte foi a segunda escola a entrar na avenida no fim da noite deste sábado (15).