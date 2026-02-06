Manobras perigosas em veículo levam à apreensão de drogas e detenção de suspeito

Abordagem resultou na apreensão de entorpecentes e materiais ligados ao tráfico

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A rotina de patrulhamento no Ramal do Delta, no município de Santana a 17 km de Macapá, ganhou contornos de tensão quando policiais militares identificaram um veículo realizando manobras arriscadas e se deslocando de forma suspeita. A condução do veículo imprudente colocava em risco a integridade da equipe que atuava no local, além de pedestres, ciclistas e outros condutores.

Diante da situação, os agentes iniciaram o acompanhamento e realizaram a abordagem do automóvel. Durante a ação, o condutor que não teve o nome revelados, apresentou sinais visíveis de alteração. Com ele, os policiais encontraram papelotes de uma substância supostamente entorpecente.

A suspeita se confirmou após a busca minuciosa no interior do veículo. Foram localizados outros papelotes da mesma substância, além de uma balança de precisão, materiais utilizados para embalagem e uma quantia significativa de dinheiro trocado, indícios do possível tráfico de drogas.

Durante a ocorrência, o próprio envolvido confirmou a prática ilícita. Ele foi conduzido ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde foi apresentado à autoridade policial para a adoção das providências legais cabíveis.