Menina de 3 anos reclama de dor na parte íntima e vídeo mostra que ela foi abusada por vizinho

Vizinha registrou vídeo do momento do abuso. Suspeito aparece sentado em um sofá com a criança entre as pernas

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um homem de 52 anos, identificado como Carlos Baia dos Santos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (6), acusado de estupro de vulnerável contra uma vizinha de apenas 3 anos de idade. O crime ocorreu no bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá.

A prisão aconteceu após a mãe da criança acionar o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes). Segundo o relato da mãe, a menina vinha reclamando de dores na região genital e apresentava assaduras desde a quinta-feira (5).

A confirmação do crime veio através de uma vizinha, que registrou imagens em vídeo do momento do abuso. Nas imagens, o suspeito aparece sentado em um sofá no quintal de sua residência, com a criança entre as pernas, cometendo atos libidinosos.

Equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), que realizavam patrulhamento na região, deslocaram-se imediatamente para a Avenida Floresta. Ao chegarem ao local e analisarem as provas em vídeo, os policiais identificaram o suspeito em sua residência.

“A equipe constatou que o homem no local era o mesmo que aparecia nas filmagens realizando os toques na menor. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão imediata”, informou o relatório da ocorrência.

O acusado foi conduzido à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCA). A vítima e sua responsável também foram encaminhadas à unidade especializada para o acolhimento necessário e para o início dos procedimentos periciais e investigativos.

Carlos Baia dos Santos permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.