Menina de 3 anos reclama de dor na parte íntima e vídeo mostra que ela foi abusada por vizinho

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)
Um homem de 52 anos, identificado como Carlos Baia dos Santos, foi preso pela Polícia Militar na tarde de sexta-feira (6), acusado de estupro de vulnerável contra uma vizinha de apenas 3 anos de idade. O crime ocorreu no bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá.
A prisão aconteceu após a mãe da criança acionar o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes). Segundo o relato da mãe, a menina vinha reclamando de dores na região genital e apresentava assaduras desde a quinta-feira (5).
A confirmação do crime veio através de uma vizinha, que registrou imagens em vídeo do momento do abuso. Nas imagens, o suspeito aparece sentado em um sofá no quintal de sua residência, com a criança entre as pernas, cometendo atos libidinosos.
Equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), que realizavam patrulhamento na região, deslocaram-se imediatamente para a Avenida Floresta. Ao chegarem ao local e analisarem as provas em vídeo, os policiais identificaram o suspeito em sua residência.
“A equipe constatou que o homem no local era o mesmo que aparecia nas filmagens realizando os toques na menor. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão imediata”, informou o relatório da ocorrência.
O acusado foi conduzido à Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCA). A vítima e sua responsável também foram encaminhadas à unidade especializada para o acolhimento necessário e para o início dos procedimentos periciais e investigativos.
Carlos Baia dos Santos permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.