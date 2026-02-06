Menino de 8 anos faz apelo por rua sem buracos para aprender a andar de bicicleta

Vídeo gravado no bairro Perpétuo Socorro viralizou nas redes sociais e expôs a precariedade das vias em Macapá

Por LEONARDO MELO

Um menino de apenas oito anos fez um apelo nas redes sociais nesta sexta-feira (6). Dedicado a aprender a andar de bicicleta, Doniel Lael diz enfrentar dificuldades para treinar por causa das condições da rua onde mora, tomada por buracos.

Doniel Lael vive com a família na Rua Raimunda Ramos dos Passos, no bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, onde também funciona a Escola Estadual Mário Andreazza.

O garoto ganhou a bicicleta recentemente, mas a precariedade da via tem impedido que consiga praticar e desenvolver o equilíbrio sobre as duas rodas.

“Oi, Dr. Furlan! Eu me chamo Lael. Eu estou aprendendo a andar de bicicleta, mas a minha rua está cheia de buracos. Pode ajeitar a minha rua pra eu poder andar de bicicleta?”, disse o menino no vídeo, num desabafo que simboliza o descontentamento de vizinhos e moradores da Avenida Pedro Américo, outra via do mesmo bairro em condções condições em boa parte do caminho.

A gravação se espalhou rapidamente em grupos de WhatsApp e redes sociais. No entanto, a situação relatada por Lael não é exclusiva da Rua Raimunda Ramos dos Passos. Vias localizadas em áreas centrais de Macapá, fora dos principais corredores de tráfego — como a Avenida Salgado Filho, no bairro Santa Rita — também enfrentam problemas semelhantes, com remendos e buracos que se agravam a cada chuva.