Menores e até casais furtam bichos de pelúcia em máquina: ‘vai, amor!”

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Proprietários de máquinas de entretenimento no bairro Fazendinha, zona sul de Macapá, buscam identificar um grupo de jovens e dois casais flagrados furtando bichinhos de pelúcia na madrugada do último sábado (31). As imagens das câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que os suspeitos utilizam força física para saquear os equipamentos.

O primeiro ataque: “Farra” entre jovens

O primeiro registro aconteceu por volta das 04h46. Nas imagens, cinco rapazes chegam ao local em bicicletas. O grupo vai direto em direção às máquinas, localizadas próximas à área de mesas de um restaurante.

Para evitar a identificação, alguns dos jovens utilizam capuzes. A dinâmica do furto consistiu em se pendurar e balançar violentamente o equipamento até que os ‘bichinhos’ caíssem no bocal de saída. Após “tombar” a máquina, os jovens disputam entre si os objetos furtados e deixam o local rindo.

Casais e “estratégia” de furto

Menos de uma hora depois, às 05h32, a mesma máquina foi alvo de dois casais. Desta vez, a ação contou com a colaboração ativa das mulheres, que incentivavam os companheiros e ajudavam a balançar a estrutura.

“Vai, vai amor”, diz uma das mulheres em um dos vídeos gravados.

Em determinado momento, uma das suspeitas chega a se abaixar no chão para alcançar os brinquedos enquanto os homens tombam o equipamento. Após recolherem diversos ursinhos, o grupo sai do local em tom de deboche.

Antes da fuga, os homens do segundo grupo ainda tentaram localizar o cartão de memória da câmera de segurança para apagar os registros da ação, mas não obtiveram sucesso. Mesmo assim, eles voltam à máquina e furtam mais objetos.

“Agora vamos embora”, diz um dos homens.

O dono dos equipamentos informou que as imagens já foram disponibilizadas às autoridades e busca agora a identificação dos envolvidos para que as devidas medidas legais sejam tomadas.

A polícia está pedindo que informações sobre a identidade dos envolvidos sejam enviadas pelo 190, com anonimato garantido.