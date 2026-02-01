em máquina na Fazendinha

Menores e até casais furtam bichos de pelúcia em máquina: ‘vai, amor!”

1, fevereiro, 2026
Câmeras de segurança registraram duas ações durante a madrugada; proprietários pedem ajuda para identificar suspeitos
Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Proprietários de máquinas de entretenimento no bairro Fazendinha, zona sul de Macapá, buscam identificar um grupo de jovens e dois casais flagrados furtando bichinhos de pelúcia na madrugada do último sábado (31). As imagens das câmeras de segurança, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que os suspeitos utilizam força física para saquear os equipamentos.

O primeiro ataque: “Farra” entre jovens

O primeiro registro aconteceu por volta das 04h46. Nas imagens, cinco rapazes chegam ao local em bicicletas. O grupo vai direto em direção às máquinas, localizadas próximas à área de mesas de um restaurante.

Para evitar a identificação, alguns dos jovens utilizam capuzes. A dinâmica do furto consistiu em se pendurar e balançar violentamente o equipamento até que os ‘bichinhos’ caíssem no bocal de saída. Após “tombar” a máquina, os jovens disputam entre si os objetos furtados e deixam o local rindo.

Adolescentes são os primeiros a furtar

Casais e “estratégia” de furto

Menos de uma hora depois, às 05h32, a mesma máquina foi alvo de dois casais. Desta vez, a ação contou com a colaboração ativa das mulheres, que incentivavam os companheiros e ajudavam a balançar a estrutura.

“Vai, vai amor”, diz uma das mulheres em um dos vídeos gravados.

…e na mesma madrugada é a vez dos casais: “Vai, amor!”

Em determinado momento, uma das suspeitas chega a se abaixar no chão para alcançar os brinquedos enquanto os homens tombam o equipamento. Após recolherem diversos ursinhos, o grupo sai do local em tom de deboche.

Antes da fuga, os homens do segundo grupo ainda tentaram localizar o cartão de memória da câmera de segurança para apagar os registros da ação, mas não obtiveram sucesso. Mesmo assim, eles voltam à máquina e furtam mais objetos.

“Agora vamos embora”, diz um dos homens.

O dono dos equipamentos informou que as imagens já foram disponibilizadas às autoridades e busca agora a identificação dos envolvidos para que as devidas medidas legais sejam tomadas.

A polícia está pedindo que informações sobre a identidade dos envolvidos sejam enviadas pelo 190, com anonimato  garantido.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!