Motorista de aplicativo é preso após jogar carro contra policial durante abordagem

Suspeito, investigado por tráfico, foi capturado após perseguição e tentativa de fuga no bairro Marabaixo

De Macapá (AP)

Um motorista de aplicativo, de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil após jogar o carro contra um policial durante tentativa de abordagem, em Macapá. O caso ocorreu na segunda-feira (9) e resultou em autuação por tráfico de drogas, desobediência e tentativa de homicídio contra agente de segurança pública.

A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc), após denúncia anônima apontar que o suspeito usava o trabalho com transporte por aplicativo para realizar entregas de entorpecentes em diferentes áreas da capital. A equipe passou a monitorar o veículo até localizá-lo no bairro Marabaixo, zona oeste da cidade.

Segundo o delegado Kleyson Fernandes, adjunto da Denarc, durante a abordagem o condutor avançou com o carro contra um policial, o que levou os agentes a efetuarem disparo para conter a fuga. Conforme o delegado, a denúncia indicava a atuação do suspeito na venda de drogas e o uso do carro para distribuição. Após abandonar o veículo e tentar escapar correndo, ele foi contido; no automóvel, os policiais encontraram porções de cocaína.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito já havia sido preso por tráfico em julho do ano passado, quando obteve liberdade provisória após audiência de custódia. Desta vez, ele foi novamente encaminhado à Justiça para os procedimentos legais.