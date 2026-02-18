APÓS FISCALIZAÇÃO

MP flagra centro de reabilitação da prefeitura em condições precárias

18, fevereiro, 2026
Promotora deu prazo de 10 dias para Semsa informar retomada do atendimento
Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A precariedade dos serviços de reabilitação em Macapá virou alvo de preocupação do Ministério Público do Estado do Amapá. O órgão recomendou que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) adote medidas imediatas para retomar, com qualidade, os atendimentos no Centro Especializado em Reabilitação (CER). A prefeitura tem prazo de 10 dias para prestar esclarecimentos formais.

A recomendação é derivada de denúncias da população. A equipe do MP decidiu acompanhar a situação de perto e fez visitas ao prédio onde o serviço está funcionando provisoriamente, enquanto as obras de reforma da unidade original não terminam.

No CER, a equipe conversou com pacientes que apontaram a interrupção dos atendimentos regulares de reabilitação. O MP afirma que há prejuízos à continuidade terapêutica de pessoas com deficiência, especialmente crianças autistas, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Entre os problemas identificados estão a ausência de tradutor e intérprete de Libras, falhas de acessibilidade física e comunicacional, além da demora excessiva nos agendamentos, com longas filas de espera, principalmente nas áreas de fonoaudiologia e outras especialidades”, relatou o MP.

Ainda de acordo com a avaliação da equipe, a falta de profissionais tem afetado o desenvolvimento de crianças e pacientes que dependem de acompanhamento contínuo.

Obras

O Ministério Público também demonstrou preocupação com a continuidade dos tratamentos durante a reforma do prédio definitivo do CER, localizado na Rua das Pupunhas, no bairro Infraero.

Embora a obra tenha prazo contratual de 180 dias, com término previsto para 27 de abril de 2026, vistoria apontou ritmo reduzido de execução e inconsistências no cronograma.

Atualmente, o centro funciona de forma provisória, mas, em visita técnica realizada no dia 8 de janeiro, o MP constatou que os serviços de reabilitação ainda não haviam sido retomados de forma efetiva. O atendimento estaria restrito à entrega de bolsas para pessoas ostomizadas e a ações pontuais, sem oferta regular das terapias. Também foram verificadas pendências estruturais, como problemas na rede elétrica, salas sem climatização e equipamentos armazenados em corredores.

Diante do cenário, o MP recomendou que o município assegure imediatamente o funcionamento integral das terapias no prédio provisório, garanta a continuidade dos tratamentos já iniciados e cumpra rigorosamente o prazo da obra do prédio definitivo. A Promotoria determinou ainda que a Prefeitura informe, em até 10 dias, se os atendimentos já foram retomados.

O documento é assinado pela promotora de Justiça Fábia Nilci Santana de Souza.

Seles Nafes
