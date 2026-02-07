Mutirão prevê 500 cirurgias de catarata em Laranjal do Jari

Ação atende pacientes que já aguardavam pelo procedimento e amplia atendimento oftalmológico no sul do estado

De Macapá (AP)

O município de Laranjal do Jari recebe, a partir desta segunda-feira (9), um mutirão com cerca de 500 cirurgias de catarata pelo programa Mais Visão. A iniciativa busca atender pacientes que já estavam na fila pelo procedimento e ampliar o acesso ao tratamento oftalmológico na região.

Desde outubro de 2024, o programa já contabiliza mais de 4 mil atendimentos entre consultas e exames voltados aos moradores do Vale do Jari. Em todo o estado, a ação soma mais de 121 mil atendimentos, incluindo diagnósticos, exames especializados e cirurgias.

A estrutura de atendimento foi reforçada com serviço fixo no município. As consultas ocorrem no prédio do programa no bairro Prosperidade, enquanto as cirurgias deste mutirão serão realizadas no Hospital Estadual de Laranjal do Jari.

Além da catarata, considerada principal foco da iniciativa, o programa também atende outras demandas oftalmológicas, como glaucoma, retina, estrabismo e problemas que exigem exames mais complexos, ampliando o cuidado com a saúde visual da população.

Como acessar o Mais Visão

* Pessoas com 50 anos ou mais podem procurar diretamente a unidade do programa no bairro Prosperidade, em Laranjal do Jari, com documentos pessoais para avaliação.

* Menores de 50 anos precisam de encaminhamento médico.

* O agendamento funciona de segunda a sábado e também pode ser feito pelo WhatsApp (96) 2027-0187.