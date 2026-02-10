REGIÃO RIBEIRINHA DO PARÁ

Na Ilha do Combú, empreendedores do Curiaú e Itaubal aprendem a criar produtos turísticos

10, fevereiro, 2026
Experiência prática promove troca de saberes e fortalece estratégias de desenvolvimento sustentável entre territórios amazônicos
De Belém (PA)

Empreendedores do Curiaú, zona rural de Macapá, e do município de Itaubal, a 140 km da capital, estão na Ilha do Combu, em Belém (PA). Levados pelo Sebrae, eles estão aprendendo novas alternativas de incrementar o turismo em suas regiões. A ideia é observar novas práticas já consolidadas e a troca de experiências entre territórios com características socioambientais semelhantes.

Durante a imersão, os participantes acompanharam de perto a organização de um roteiro turístico já estruturado, buscando referências para adaptar e implantar experiências semelhantes em suas comunidades de origem. A proposta foi estimular o aprendizado prático, a reflexão sobre o turismo sustentável e a valorização dos saberes tradicionais como ativos econômicos e culturais.

Na Ilha do Combú turismo já é uma realidade há vários anos…

Empreendedores do Curiaú e Itaubal: atrativos existem. Só falta organizar

Imersão de 2 dias na Ilha do Combú

Para criar produtos e roteiros. Fotos: Denyse Quintas/Sebrae

“Temos atrativos, o que falta é a organização, a sistematização, a formatação desses produtos para que possamos colocar na vitrine e nossos turistas estarem buscando experiências consolidadas em Macapá. Então, é um momento de muita inspiração, busca de conhecimento, é uma comunidade com as mesmas características similares do Amapá”, explicou a gestora de Turismo do Sebrae, Rejane Reis.

A programação da visita foi estruturada para permitir que os participantes analisassem aspectos como organização comunitária, hospitalidade, sustentabilidade e estratégias de comercialização, sempre com base na realidade amazônica. Ao longo das atividades, os empreendedores utilizaram instrumentos de observação para registrar práticas que possam ser replicadas em seus territórios.

Seles Nafes
