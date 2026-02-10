Na Ilha do Combú, empreendedores do Curiaú e Itaubal aprendem a criar produtos turísticos

De Belém (PA)

Empreendedores do Curiaú, zona rural de Macapá, e do município de Itaubal, a 140 km da capital, estão na Ilha do Combu, em Belém (PA). Levados pelo Sebrae, eles estão aprendendo novas alternativas de incrementar o turismo em suas regiões. A ideia é observar novas práticas já consolidadas e a troca de experiências entre territórios com características socioambientais semelhantes.

Durante a imersão, os participantes acompanharam de perto a organização de um roteiro turístico já estruturado, buscando referências para adaptar e implantar experiências semelhantes em suas comunidades de origem. A proposta foi estimular o aprendizado prático, a reflexão sobre o turismo sustentável e a valorização dos saberes tradicionais como ativos econômicos e culturais.

“Temos atrativos, o que falta é a organização, a sistematização, a formatação desses produtos para que possamos colocar na vitrine e nossos turistas estarem buscando experiências consolidadas em Macapá. Então, é um momento de muita inspiração, busca de conhecimento, é uma comunidade com as mesmas características similares do Amapá”, explicou a gestora de Turismo do Sebrae, Rejane Reis.

A programação da visita foi estruturada para permitir que os participantes analisassem aspectos como organização comunitária, hospitalidade, sustentabilidade e estratégias de comercialização, sempre com base na realidade amazônica. Ao longo das atividades, os empreendedores utilizaram instrumentos de observação para registrar práticas que possam ser replicadas em seus territórios.