O segredo para ter sabedoria

1 Reis 4

É possível unir fé e ciência? Para muitos estudiosos, sim — e a própria Bíblia Sagrada traz um exemplo marcante disso na história do rei Salomão, filho de Davi. Sua sabedoria era tão extraordinária que se tornou conhecida além das fronteiras de Israel. Salomão não era apenas um líder político. Ele também observava a natureza, estudava plantas, falava sobre animais e registrava conhecimentos. Era alguém atento ao mundo ao seu redor — curioso, analítico, interessado na criação. Ainda assim, as Escrituras deixam claro qual era a verdadeira fonte de sua sabedoria: Deus. O conhecimento humano tinha valor, mas estava alicerçado na fé. A mensagem que fica é poderosa: buscar entender o mundo não afasta ninguém de Deus — pode, na verdade, aproximar ainda mais. Veja a análise de 1 Reis 4 e tenha uma ótima quinta-feira (5) com nosso Senhor Jesus!