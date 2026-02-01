OAB tenta pacificação com comissão que debaterá critérios para rebatizar prédio

Decisão ocorre após retirada de placa com nome de desembargador gerar crise e troca de acusações na entidade

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

Numa tentativa de pacificação, o conselho da Ordem dos Advogados do Brasil no Amapá decidiu na sexta-feira (30) criar uma comissão que debaterá critérios para a escolha do nome definitivo do auditório da entidade, no Centro de Macapá. Foi o primeiro passo para tentar resolver o impasse que gerou episódios polêmicos e revelaram o tamanho do racha e do desgaste da atual diretoria.

A placa com o nome do desembargador Manoel Brito foi arrancada no início do mês sem um processo administrativo, gerando trocas de acusações internas sobre a autoria da ordem para remoção.

Foi o então presidente da Ordem, Auriney Brito, quem decidiu homenagear o próprio pai com o nome do auditório sob a alegação de que se tratava de um pioneiro da advocacia e da entidade, um gesto que não foi digerido pela atual diretoria após a eleição conurbada de 2024, mas que ao mesmo tempo se manteve inerte sobre uma possível mudança.

Esta semana, o presidente Israel da Graça colocou uma nova placa, maior que a primeira.

Internamente, membros do conselho avaliam que a homenagem não caberia pelo fato de Brito ter falecido como desembargador, cargo que ocupou após indicação do Ministério Público, onde exercia a função de procurador de justiça.

“Ele nem foi indicado pelo quinto da OAB. Fez carreira na magistratura”, lembrou um conselheiro durante a tensa reunião de ontem comandada pelo presidente da entidade, Israel da Graça.

A comissão terá 15 dias para definir critérios objetivos como currículo do advogado a ser homenageado, e subjetivos como condutas éticas ao longo da carreira, por exemplo. Logo em seguida, o conselho analisará o relatório e deve publicar um edital para a inscrição de nomes. O nome de Manoel Brito poderá concorrer.