Operação em Macapá investiga fraudes contra clientes da Caixa

Dados de correntistas da Caixa Econômica Federal teriam sido usados para transferências e pagamentos indevidos

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (13) colocou sob investigação um esquema de fraudes bancárias que teria atingido clientes da Caixa Econômica Federal em Macapá. Batizada de Operação Rastro Financeiro, a ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão nos bairros Buritizal, Novo Horizonte e Trem, com foco em um grupo suspeito de envolvimento nas irregularidades.

Segundo a apuração, os investigados teriam conseguido acesso ilegal a dados bancários de correntistas e realizado transferências, pagamentos e outras movimentações sem autorização. Apesar de os clientes serem as vítimas diretas, o prejuízo financeiro acabou sendo absorvido pela própria instituição bancária, que ressarciu os valores desviados.

A investigação agora busca aprofundar a coleta de provas, identificar outros possíveis integrantes do grupo e entender a dimensão do esquema.

Os suspeitos podem responder por fraude bancária, crime cuja pena pode chegar a até nove anos de prisão, além de multa