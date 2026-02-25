Oratório vence o Galvez e avança para a próxima fase da Copa do Brasil

Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)
Em partida válida pela Copa do Brasil Sub-17, o Oratório-AP recebeu o Galvez-AC nesta terça-feira (24), jogando no Estádio Augusto Antunes em Santana-AP. Os garotos do Orca encontraram dificuldade durante o confronto, quando tomaram um gol, mas de virada os amapaenses conseguiram vencer o time acreano.
A Orca Demolidora, atual campeã amapaense sub-17, contou com o apoio da torcida e mesmo assim, saiu atras do placar. Gols mesmo somente no segundo tempo, quando aos dois minutos e vinte e seis, Yuri abre o placar para os acreanos. O Galvez estava melhor e criava oportunidades. O Oratório conseguiu o empate somente aos 22 minutos, com um chute frontal de Faustino.
A Orca Demolidora estava melhor na partida e, aos 34 minutos, em cobrança de falta de Marcelinho, o time amapaense garantiu a vitória. Agora, o time amapaense irá enfrentar o Interporto-TO na segunda fase da competição em jogos de ida e volta.