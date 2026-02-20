Paciente de centro terapêutico completa duas semanas desaparecido

Por LEONARDO MELO, de Macapá

Parentes e a polícia do Amapá estão à procura de um paciente que desapareceu de um centro terapêutico para dependência química, na zona oeste de Macapá. Raimundo Rodrigues Costa, de 59 anos, estava internado voluntariamente para tratamento de alcoolismo e não foi mais visto desde o último dia 10 de fevereiro.

Segundo relatos, buscas já foram realizadas com apoio do Corpo de Bombeiros do Amapá e por voluntários, mas até o momento não houve sucesso.

“Os bombeiros já fizeram as buscas, nós também já fizemos, mas até agora nada. Ele não conhece o bairro Goiabal; por onde ele saiu foi pela área de mata, porém essas áreas dão acesso à rua principal. Até o momento, ele não retornou para a sua residência”, informou uma voluntária da Comunidade Terapêutica Despertar.

A suspeita é de que Raimundo teria deixado o local por volta das 17h. Ele estava vestindo uma camisa do Paysandú.

“Ele está com três cortes na cabeça, decorrentes de um acidente doméstico, e com uma hérnia na região genital, o que dificulta a mobilidade”, disse Ana Beatriz, do escritório de advocacia que presta suporte à família.

O Centro Terapêutico Despertar funciona em uma chácara no bairro do Goiabal e atende pacientes em tratamento para dependência química de diversas substâncias. Todas as internações são voluntárias, mas há casos em que pacientes em abstinência deixam o local sem aviso.

Quem tiver informações sobre o paradeiro dele para fazer contato pelo 9698124-2404 (Zuleide Costa, filha)