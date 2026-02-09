Passarelas ‘ponte firme’, rodovia ,praça e escola: Clécio amplia investimentos em Vitória do Jari

De Vitória do Jari (AP)

O ponto de encontro mais tradicional de Vitória do Jari, no sul do Amapá, será revitalizado. Neste domingo (8), o governador Clécio Luís (União) passou o dia no município para acompanhar a pavimentação de ruas e assinar ordens de serviço para diversas obras e convênios, entre eles a revitalização da Praça Bela Vista, que já conta com recursos do senador Davi Alcolumbre (União) e agora terá a contrapartida do Governo do Estado.

Os recursos de emenda somam R$ 2 milhões, além de R$ 250 mil da Secretaria das Cidades. Também foram assinadas ordens de serviço para a construção de passarelas de concreto armado do programa “Ponte Firme” e para garantir a conclusão da Escola Luiz Gonzaga da Silva Neto, com a liberação de R$ 1,4 milhão.

A escola, localizada na Avenida 8 de Setembro, no bairro Caulim, contará com 12 salas de aula padrão FNDE. Outros R$ 4,8 milhões foram indicados pelo senador Davi Alcolumbre para investimentos no município.

Durante a agenda, o governador visitou ruas já pavimentadas e sinalizadas e anunciou que, dentro de um mês, será iniciada a segunda frente de asfaltamento da Rodovia AP-160, que liga Vitória do Jari a Laranjal do Jari. Segundo Clécio, a proposta é que as duas frentes de obra se encontrem no ponto onde será construído um mirante.