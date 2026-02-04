Pedra Branca estrutura o futuro do turismo com plano inédito

Pedra Branca do Amapari (AP)

Pela primeira vez, um dos municípios com maior vocação para atrair visitantes tem a partir de agora um Plano Municipal de Turismo. O estudo foi entregue pelo Sebrae e governo do Amapá à prefeitura de Pedra Branca do Amapari, município a 187 km de Macapá, e dono de belezas naturais de tirar o fôlego. O documento passa a orientar as ações do poder público e da iniciativa privada para organizar, fortalecer e expandir a atividade turística local.

O lançamento do plano reuniu representantes da gestão municipal, do governo e do Sebrae Amapá, simbolizando a construção coletiva de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e à valorização das riquezas naturais e culturais da cidade.

Durante a cerimônia, o prefeito Marcelo Pantoja (União) ressaltou que o plano nasce do diálogo com a comunidade e do planejamento técnico. Segundo ele, a proposta estabelece metas, organiza prioridades e cria bases para que o turismo cresça de maneira responsável, com geração de emprego e renda para a população.

Também participaram do ato a diretora-superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, a secretária estadual de Turismo, Sintya Lamarão, vereadores, empresários do setor hoteleiro e integrantes do Conselho Municipal de Turismo.

A iniciativa prevê qualificação profissional, fortalecimento do trade turístico e estratégias para atrair investimentos, consolidando Pedra Branca do Amapari como um novo polo de turismo no Amapá.