Pedra Branca: Marcelo anuncia concursos e fala de metas para 2026

De Pedra Branca do Amapari (AP)

O prefeito Marcelo Pantoja (União) abriu oficialmente o ano legislativo no Palácio Wajãpi, sede da Câmara de Vereadores de Pedra Branca do Amapari, cidade a 187 km de Macapá, com a leitura da mensagem anual do Executivo Municipal. Durante a solenidade, realizada nesta segunda-feira (16), o gestor apresentou um panorama das ações desenvolvidas pela prefeitura e projetou novos investimentos para o município.

Entre os principais anúncios, Pantoja confirmou a realização de concurso público para a área da Educação e para a Guarda Civil Municipal. A medida, segundo o prefeito, tem como objetivo fortalecer o quadro efetivo, valorizar os servidores e ampliar a eficiência dos serviços oferecidos à população.

No setor educacional, além do certame, a gestão municipal anunciou a distribuição de uniformes e kits escolares aos alunos da rede pública, bem como a entrega de um ônibus escolar 0km destinado a atender a região da Perimetral Norte, garantindo mais segurança, conforto e acesso dos estudantes às unidades de ensino.

A mensagem anual também enfatizou investimentos em infraestrutura, com ações de pavimentação na zona rural e melhorias nas linhas agrícolas, medidas que visam facilitar o escoamento da produção local e melhorar a mobilidade dos moradores do campo.

“Os anúncios reforçam o compromisso da Prefeitura de Pedra Branca do Amapari com o desenvolvimento sustentável, a valorização do serviço público e a melhoria da qualidade de vida da população”, destacou o prefeito.