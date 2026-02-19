EM MAZAGÃO

PF apreende R$ 200 mil no Amapá

19, fevereiro, 2026
Dinheiro estava com suspeito detido em flagrante em Mazagão por porte ilegal de arma de fogo
De Macapá (AP)

Policiais federais no Amapá apreenderam R$ 200 mil em dinheiro durante a prisão em flagrante de um homem por porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu no município de Mazagão, na região metropolitana de Macapá.

A prisão aconteceu na quarta-feira (18), mas foi divulgada apenas nesta quinta-feira pela Polícia Federal. Segundo a corporação, a abordagem foi motivada por denúncia de que o suspeito portava ilegalmente uma pistola calibre .40.

Durante a verificação, os agentes constataram que o homem possui registro de colecionador, atirador esportivo ou caçador (CAC), condição que autoriza a posse e, apenas em situações específicas, o porte de arma de fogo mediante autorização da Polícia Federal. Desde o ano passado, as autorizações de registros e posse foram transferidas do Exército para a PF.

Dinheiro foi apreendido junto com a arma. Fotos: PF/Divulgação

“No interior do veículo conduzido pelo suspeito, também foi localizada a quantia de R$ 200 mil em espécie. O montante foi apreendido para averiguação quanto a sua origem e destinação”, informou a PF.

O preso foi encaminhado para audiência de custódia. A Polícia Federal não divulgou a atividade profissional do suspeito.

