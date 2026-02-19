PF apreende R$ 200 mil no Amapá

Dinheiro estava com suspeito detido em flagrante em Mazagão por porte ilegal de arma de fogo

De Macapá (AP)

Policiais federais no Amapá apreenderam R$ 200 mil em dinheiro durante a prisão em flagrante de um homem por porte ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu no município de Mazagão, na região metropolitana de Macapá.

A prisão aconteceu na quarta-feira (18), mas foi divulgada apenas nesta quinta-feira pela Polícia Federal. Segundo a corporação, a abordagem foi motivada por denúncia de que o suspeito portava ilegalmente uma pistola calibre .40.

Durante a verificação, os agentes constataram que o homem possui registro de colecionador, atirador esportivo ou caçador (CAC), condição que autoriza a posse e, apenas em situações específicas, o porte de arma de fogo mediante autorização da Polícia Federal. Desde o ano passado, as autorizações de registros e posse foram transferidas do Exército para a PF.

“No interior do veículo conduzido pelo suspeito, também foi localizada a quantia de R$ 200 mil em espécie. O montante foi apreendido para averiguação quanto a sua origem e destinação”, informou a PF.

O preso foi encaminhado para audiência de custódia. A Polícia Federal não divulgou a atividade profissional do suspeito.