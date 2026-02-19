PF bloqueia R$ 405 milhões de empresas que ‘esquentavam’ extração de minério

Ação da Polícia Federal mira esquema de extração e “esquema de lavagem” de cassiterita clandestina que teria movimentado cerca de R$ 400 milhões no mercado formal.

Da Macapá (AP)

Em uma ofensiva contra o garimpo ilegal que atinge o Amapá, Roraima e partes da Venezuela, a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta quinta-feira (19) a Operação Trono de Ferro, com foco em uma organização criminosa suspeita de extrair e comercializar ilegalmente cassiterita — mineral conhecido como “ouro negro” usado na indústria de ligas metálicas e componentes eletrônicos — e inserir esse minério no mercado formal por meio de fraudes documentais e empresas de fachada.

Os crimes investigados são de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bem da União. A pedido da PF, a Justiça Federal determinou o bloqueio de cerca de R$ 405 milhões em bens e valores de empresas e pessoas físicas investigadas, com o objetivo de interromper o fluxo financeiro da organização e possibilitar ressarcimentos ao erário público.

Essa quantia foi apreendida após o cumprimento de ordens judiciais, entre elas 35 mandados — 9 de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão — executados em seis cidades: Macapá (AP), Manaus (AM), São Paulo (SP), São João del-Rei (MG), Joinville (SC) e Boa Vista (RR).

Representantes da PF ficaram de dar mais detalhes sobre a operação na manhã desta quinta-feira.

Segundo os investigadores, o grupo utilizava permissões de lavra garimpeira, a emissão de notas fiscais fraudulentas e a criação de empresas de fachada para “esquentar” cassiterita extraída clandestinamente e ocultar a origem dos recursos, permitindo que o minério ilegal fosse negociado formalmente dentro e fora do país.

Estimativas preliminares das investigações apontam que aproximadamente R$ 400 milhões em cassiterita de origem ilegal tenham sido canalizados dessa forma para o mercado formal.