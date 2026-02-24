FOGO CONTRA FOGO

PF cobra fundo com dinheiro do crime organizado para fortalecer investigações

24, fevereiro, 2026
Policiais do Amapá fizeram ato cobrando governo federal para que projeto de lei seja enviado
Compartilhamentos

De Macapá (AP)

Policiais federais lotados no Amapá aderiram, nesta terça-feira (24), ao esforço nacional da categoria pela criação do Fundo Nacional de Combate ao Crime Organizado (Funcoc). As entidades que representam a categoria cobram do governo federal o envio de um projeto de lei ao Congresso Nacional para instituir o fundo, com a proposta de que recursos apreendidos do crime organizado sejam revertidos para financiar ações de enfrentamento às próprias organizações criminosas.

“É a descapitalização das organizações criminosas para que esses valores sejam usados no aparelhamento das polícias. O fundo não retira dinheiro da segurança pública, da assistência social, da saúde ou de outras áreas. É o dinheiro do próprio crime organizado financiando o combate ao crime”, explicou o delegado João Bastos.

A proposta do Funcoc é fortalecer ações de prevenção e repressão ao crime organizado, incluindo operações policiais, treinamentos, aquisição de equipamentos, viaturas e investimento em tecnologia de investigação. Além da Polícia Federal, os recursos também seriam destinados às atividades da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Penal Federal.

Policiais cobraram promessa de campanha do atual presidente

Ideia é usar o dinheiro do próprio crime organizado. Foto: Arquivo

Em Macapá, o ato reuniu agentes e delegados em frente à sede da Polícia Federal, localizada na Rodovia do Centenário, na zona norte da capital. O movimento é organizado pela Associação Regional dos Delegados de Polícia Federal, pelo Sindicato dos Policiais Federais e pela Associação Regional dos Peritos Criminais.

As entidades alertam que, caso o governo federal não avance com a proposta, novas medidas poderão ser adotadas, incluindo paralisações de serviços, como o agendamento para emissão de passaportes, entre outras ações.

Seles Nafes
Compartilhamentos
Tags :
Insira suas palavras de pesquisa e pressione Enter.

Todos os direitos reservados. Desenvolvido por André Melo

error: Conteúdo Protegido!!