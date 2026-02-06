PF cumpre mandados de busca na Amprev

Policiais federais deflagraram a Operação Zona Cinzenta, cumprindo quatro mandados de busca e apreensão

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A Polícia Federal no Amapá cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Macapá, na manhã desta sexta-feira (6), no âmbito de um inquérito que investiga a gestão de recursos da previdência do Estado. O Portal SelesNafes.Com apurou que um dos mandados foi cumprido na sede da Amprev, localizada na Rua Binga Uchôa, no Centro Comercial de Macapá, e outro na residência do presidente do instituto, Jocildo Lemos. A Amprev é o órgão responsável pela administração do fundo de pensão dos servidores estaduais.

A Amprev aplicou cerca de R$ 400 milhões no Banco Master, além de investimentos em outras instituições financeiras, e já havia recebido aproximadamente R$ 40 milhões em lucros. Em novembro do ano passado, após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central, a Amprev obteve decisão judicial que a autorizou a reter valores de empréstimos consignados contratados por servidores junto à instituição, como forma de reaver os recursos investidos.

Segundo a Polícia Federal, está sendo investigada “a execução de investimentos realizados pela autarquia estadual responsável pela gestão do regime de previdência em letras financeiras emitidas por banco privado (Master)”, a fim de apurar se houve a prática de “crimes de gestão temerária e gestão fraudulenta”.

Todos os mandados foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal, uma vez que não há, até o momento, autoridades com foro privilegiado entre os investigados.

A Polícia Federal ainda não informou se irá conceder entrevista coletiva para detalhar o andamento das investigações. A Amprev também ainda não se pronunciou.