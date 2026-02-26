PF encontra imagens de abuso de crianças em celular e prende investigado

Equipamentos eletrônicos apreendidos serão submetidos à perícia para aprofundar a apuração do caso

De Macapá (AP)

A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem em Santana, na manhã desta quinta-feira (26), após encontrar em seu celular imagens contendo abuso sexual infantil. A descoberta ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão da Operação Arquivo Proibido V.

De acordo com a PF, a ação tinha como objetivo investigar o armazenamento e o possível compartilhamento de material envolvendo violência sexual contra crianças e adolescentes. Durante a análise inicial do aparelho, os agentes localizaram arquivos ilícitos, o que motivou a prisão imediata do investigado.

O suspeito foi conduzido à sede da Polícia Federal no Amapá para os procedimentos cabíveis. Os equipamentos apreendidos passarão por perícia técnica, e as investigações continuam para apurar a extensão do material e eventual participação em redes de compartilhamento.

Caso as suspeitas sejam confirmadas, o homem poderá responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cujas penas podem chegar a até 10 anos de reclusão.