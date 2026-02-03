PF faz operações em duas prefeituras do Amapá

Ação da PF ocorreu em Amapá e Mazagão e apura um esquema de fraudes em contratos de obras financiados com recursos públicos

Compartilhamentos

De Macapá (AP)

As prefeituras de Amapá e Mazagão foram alvos, na manhã desta terça-feira (3), de uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de fraudes em licitações públicas envolvendo administrações municipais no estado. A PF informou ainda que não divulgou os nomes dos investigados e outros detalhes para não comprometer o andamento das apurações.

Segundo a investigação, empresas teriam pago vantagens indevidas a agentes públicos para direcionar processos licitatórios e garantir contratos de obras. Os valores sob apuração ultrapassam R$ 7 milhões em recursos públicos.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, com recolhimento de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que devem ajudar a esclarecer a dinâmica do esquema e a participação dos envolvidos.

As apurações continuam e, se as irregularidades forem confirmadas, os investigados podem responder por fraude em licitação, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro, crimes que podem resultar em penas superiores a 30 anos de prisão, além de multas.