Piratão é rebaixado e Boêmios conquista o título de 2026

Piratas da Batucada caiu para o Grupo de Acesso; com atrasos, apuração ocorreu na noite desta quarta-feira de cinzas (18), no Sambódromo de Macapá.

Por IAGO FONSECA, de Macapá (AP)

A apuração do desfile das escolas de samba do Amapá, na noite desta quarta-feira (18), foi marcada por situações inusitadas. Depois dos problemas com energia no sambódromo e do atraso no início da apuração, a supercampeã Piratas da Batucada foi rebaixada e viu sua arquirrival, a Boêmios do Laguinho, ser declarada campeã após somar 179,8 pontos, numa disputa acirrada décimo a décimo.

A vitória marca a consagração de um trabalho focado na emoção e na técnica, que levou para a avenida uma mensagem de renascimento e esperança com o enredo “Do Caos à Redenção”.

A disputa foi apertada no topo da tabela, com a Boêmios superando a Império do Povo, que ficou com o vice-campeonato ao somar 179,5 pontos. O Maracatu da Favela garantiu a terceira posição, com 179,2 pontos.

No entanto, o resultado mais surpreendente da apuração veio da parte de baixo da classificação: a Piratas da Batucada não conseguiu sustentar as notas e acabou na última colocação isolada.

Com 178,4 pontos, a escola do bairro Santa Inês enfrentou dificuldades nos quesitos técnicos e acabou rebaixada para o Grupo de Acesso. A agremiação ficou atrás de Unidos do Buritizal e outras concorrentes que somaram 178,6 pontos, selando o descenso do “Piratão” para a segunda divisão do carnaval amapaense.

Para a comunidade do Laguinho, o título representa a reafirmação de sua força cultural, enquanto para a Piratas da Batucada o momento agora é de reconstrução para tentar o retorno à elite. A apuração transcorreu com tranquilidade, consolidando o sucesso da organização dos desfiles na Ivaldo Veras.