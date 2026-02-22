PM de Porto Grande recebe 170 novas pistolas

Porto Grande (AP)

O governador Clécio Luís (União) entregou equipamentos e armamentos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros com o objetivo de reforçar a segurança pública em Porto Grande, município a 105 km de Macapá, neste sábado (21). Ele também acompanhou de perto as obras de ampliação do Hospital Regional, da Escola Estadual José Ribamar Teixeira e serviços de pavimentação e sinalização nos bairros Aeroporto, Palmeiras e Manoel Cortês.

O governador também esteve na construção da nova sede da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro) e adiantou que anunciará novas obras ainda em fevereiro na chamada “terra do abacaxi”.

“Estamos entregando obras, feitos e serviços para que o povo possa saber mais do que o Governo está fazendo. O Amapá Mais Seguro continua avançando, desta vez em Porto Grande, com mais viaturas, equipamentos e tudo o que há de mais avançado em tecnologia, que nos ajudam a fazer boas operações de segurança pública, desde o policiamento aos combates a incêndios”, afirmou Clécio Luís.

A PM e o Corpo de Bombeiros receberam três novas picapes de policiamento, duas picapes com kits de combate a incêndio, um drone usado no combate a incêndios, viaturas de combate urbano e florestal, uma nova ambulância, duas voadeiras com motores de popa e sopradores, além de novos coletes balísticos, mais armamentos não letais e 170 novas pistolas.

O governador também apresentou os novos militares que passam a fortalecer o efetivo de Porto Grande, resultado das duas turmas de soldados formadas, nomeadas e empossadas pelo Estado. O efetivo do Corpo de Bombeiros passou de 35 para 61 militares, enquanto o da Polícia Militar cresceu de 36 para 66.

“A gente tem aqui obras e serviços que fazem parte de uma parceria ampla da prefeitura com o Governo, na segurança pública, na pavimentação e em várias outras áreas. Isso é importante. A união com o nosso governador faz a diferença. Porto Grande está com uma nova roupagem, diferente, e é fruto dessa parceria com o Governo”, agradeceu o prefeito de Porto Grande, Elielson Moraes.